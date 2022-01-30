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Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1,5 milyon adedi aşarak rekor kırdı

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Giriş: 30.01.2022 12:38
Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
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