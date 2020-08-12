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Araç muayene süreleri uzatıldı! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

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Giriş: 12.08.2020 16:38
Güncelleme:12.08.2020 16:44
Araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak olan araç muayene süreleri ileri bir tarihe ötelendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde de sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor.

Salgın sürecinin başından itibaren tüm ulaşım modlarında aldığı tedbirler ile birlikte ulaşım hizmetlerinin kesintisiz ve kontrollü olarak sürdürülmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son olarak araç muayene sürelerini uzatma kararı aldı.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA OLUŞACAK YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya yönelik yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi.

BAKANLIK ARAÇ MUAYENE SÜRELERİNİ 30 EYLÜL'E KADAR UZATTI
Açıklamada, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

VATANDAŞ %5'LİK GECİKME ÜCRETİ ÖDEMEYECEK
Bakanlık açıklamasında, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan %5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu süre zarfında 420 bin aracın muayene edileceği de bildirildi.

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