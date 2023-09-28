28 Eylül 2023, Perşembe
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Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV iptali istemine ret! Ek MTV ödenecek mi?
Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından yapılan açıklamaya göre ek MTV'nin iptaline ilişkin başvurunun oy birliğiyle reddedildiği bildirildi. Karara göre tüm araç sahipleri ikinci MTV'yi ödeyecek. Peki hangi araç için ne kadar ek MTV ödenecek?