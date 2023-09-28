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Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV iptali istemine ret! Ek MTV ödenecek mi?

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Giriş: 28.09.2023 13:14
Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından yapılan açıklamaya göre ek MTV'nin iptaline ilişkin başvurunun oy birliğiyle reddedildiği bildirildi. Karara göre tüm araç sahipleri ikinci MTV'yi ödeyecek. Peki hangi araç için ne kadar ek MTV ödenecek?
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