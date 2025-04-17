17 Nisan 2025, Perşembe
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Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de değerlendirdi: Sert hareketler görebiliriz
Altında yükseliş sürüyor. Peki altın rekor yürüyüşüne ne kadar daha devam edecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, "Şu an altın tarafında en kötüsü fiyatlanıyor. Şu an yaşadığımız dönem bir anomali oluşturuyor bana kalırsa. Dikkatli olmak gerekiyor. Her iki yönde de oldukça sert hareketler görebiliriz. Tahmin etmek zor." dedi.