17 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de değerlendirdi: Sert hareketler görebiliriz
Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber’de değerlendirdi: Sert hareketler görebiliriz

Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de değerlendirdi: Sert hareketler görebiliriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2025 12:16
Altında yükseliş sürüyor. Peki altın rekor yürüyüşüne ne kadar daha devam edecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, "Şu an altın tarafında en kötüsü fiyatlanıyor. Şu an yaşadığımız dönem bir anomali oluşturuyor bana kalırsa. Dikkatli olmak gerekiyor. Her iki yönde de oldukça sert hareketler görebiliriz. Tahmin etmek zor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber’de değerlendirdi: Sert hareketler görebiliriz
Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek?
Altının rekor yürüyüşü ne kadar sürecek?
Kayıt dışı çalışmayı önleyecek formül!
Kayıt dışı çalışmayı önleyecek formül!
Van’da petrol arayışı! Dev sondaj kulesi kuruldu
Van'da petrol arayışı! Dev sondaj kulesi kuruldu
Altın treni! A Haber’de rakam verdi
Altın treni! A Haber'de rakam verdi
600 bin kamu işçisi için zam pazarlığı
600 bin kamu işçisi için zam pazarlığı
Kıdem tazminatı almak için şartlar neler?
Kıdem tazminatı almak için şartlar neler?
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak?
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Yılın üçüncü faiz kararı...
Yılın üçüncü faiz kararı...
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün
Beyaz Saray: Trump Çin ile anlaşmaya açık!
Beyaz Saray: Trump Çin ile anlaşmaya açık!
Altında rekor üstüne rekor!
Altında rekor üstüne rekor!
Şam’a kritik ziyaretin şifreleri A Haber’de
Şam'a kritik ziyaretin şifreleri A Haber'de
Daha Fazla Video Göster