13 Nisan 2025, Pazar
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Altında tarihi rekor! Yükseliş ne kadar sürecek?
Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının galibi altın oldu. Serbest piyasada gram altın rekor tazeleyerek 4 bin liraya dayandı. Altındaki bu hareketlilik yatırımcıyı da satıcıyı da harekete geçirdi. Kuyumcularda yoğun bir mesai vardı. Peki bu yükseliş ne kadar sürecek? Altın piyasasını ne bekliyor? Arkadaşlarımız araştırdı...