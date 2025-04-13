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Altında tarihi rekor! Yükseliş ne kadar sürecek?

Altında tarihi rekor! Yükseliş ne kadar sürecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 17:09
Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının galibi altın oldu. Serbest piyasada gram altın rekor tazeleyerek 4 bin liraya dayandı. Altındaki bu hareketlilik yatırımcıyı da satıcıyı da harekete geçirdi. Kuyumcularda yoğun bir mesai vardı. Peki bu yükseliş ne kadar sürecek? Altın piyasasını ne bekliyor? Arkadaşlarımız araştırdı...
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Altında tarihi rekor! Yükseliş ne kadar sürecek?
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