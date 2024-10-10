Altında dar bant hareketi! İslam Memiş gram için A Haber'de rakam verdi

Temmuz ayında başlayan yükseliş trendini güçlendiren altın piyasasında birkaç gündür durgunluk hakim. Peki bundan sonra ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında bir dalgalanmanın yaşanabileceğini belirten Memiş, “Bu düşüşler, bu kar satışları çok kalıcı olmayabilir. Kısa vadeli kalmasını bekliyoruz.” dedi. Bu haftanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, “Yıl sonu için gram altın tarafında 3 bin 500 lira beklentimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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