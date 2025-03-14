14 Mart 2025, Cuma
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Altında alım fırsatı kaçtı mı? Yeniden bir düşüş bekleniyor mu?
Gram altında yeni rekor geldi. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın sert gümrük tarifesi politikası ve zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla rekor kırdı. Gram altın 3 bin 530 ile zirve tazeledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.