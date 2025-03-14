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Altında alım fırsatı kaçtı mı? Yeniden bir düşüş bekleniyor mu?

Altında alım fırsatı kaçtı mı? Yeniden bir düşüş bekleniyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 10:08
Gram altında yeni rekor geldi. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın sert gümrük tarifesi politikası ve zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla rekor kırdı. Gram altın 3 bin 530 ile zirve tazeledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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Altında alım fırsatı kaçtı mı? Yeniden bir düşüş bekleniyor mu?
Altında alım fırsatı kaçtı mı?
Altında alım fırsatı kaçtı mı?
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