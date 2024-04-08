08 Nisan 2024, Pazartesi
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Altın piyasaları nasıl seyredecek? Yeni zirveler test eden altın için uzmanlar ne öneriyor?
Altın fiyatında hızlı yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Ons altın cephesinde yaşanan sert yükseliş sonrası ülkemizde gram altın 2400 TL seviyesine yaklaştı. Uzmanlar yatırımcılara ne öneriyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.