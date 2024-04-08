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Altın piyasaları nasıl seyredecek? Yeni zirveler test eden altın için uzmanlar ne öneriyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.04.2024 13:32
Altın fiyatında hızlı yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Ons altın cephesinde yaşanan sert yükseliş sonrası ülkemizde gram altın 2400 TL seviyesine yaklaştı. Uzmanlar yatırımcılara ne öneriyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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