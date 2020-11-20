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Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

A Haber
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Giriş: 20.11.2020 14:57
Güncelleme:20.11.2020 15:18
Son dakika haberi... Son dönemde kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın için alım zamanı mı satım zamanı mı? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Ons fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Kapalı Çarşıda fiyatlar nasıl? Arada ne kadar fark var? Gümüş düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... Son dönemde kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın için alım zamanı mı satım zamanı mı? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Ons fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Kapalı Çarşıda fiyatlar nasıl? Arada ne kadar fark var? Gümüş düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haberde uyardı: Doğru bir zaman değil SON DAKİKA: ALTIN İÇİN ALIM MI SATIM ZAMANI MI? ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ? UZMAN İSİM İSLAM MEMİŞ A HABER'DE UYARDI: DOĞRU BİR ZAMAN DEĞİL
Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Ekonomist Belgin Maviş A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? EKONOMİST BELGİN MAVİŞ A HABER'DE YANITLADI

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