Son dakika haberi... Son dönemde kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın için alım zamanı mı satım zamanı mı? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Ons fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Kapalı Çarşıda fiyatlar nasıl? Arada ne kadar fark var? Gümüş düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... Son dönemde kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın için alım zamanı mı satım zamanı mı? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Ons fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Kapalı Çarşıda fiyatlar nasıl? Arada ne kadar fark var? Gümüş düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.