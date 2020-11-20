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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

dakika haberi... Son dönemde kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın için alım zamanı mı satım zamanı mı? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? ne kadar? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? fiyatlar nasıl? Arada ne kadar fark var? Gümüş düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

Son dönemde kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın için alım zamanı mı satım zamanı mı? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Ons fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Kapalı Çarşıda fiyatlar nasıl? Arada ne kadar fark var? Gümüş düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

İki hafta önce altının gram fiyatı cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 540 TL seviyesine kadar yükselmişti. 7 Kasım'dan bu yana bu iki haftalık süreç içerisinde gram altın tam 92 lira değer kaybetti.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NASIL ETKİLEDİ?

Dün 448 lira seviyesine kadar gerileyen gram altında yüzde 20'lik bir değer kaybı oluştu. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yüzde 3,5'luk bir değer kaybı daha oluştu. Bugün biraz daha toparlanma isteğinde.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEK

Gram altın / TL fiyatında yaşanan bu düşüşlerin kısa vade için kalıcı olacağını öngörmüyoruz. Önümüzdeki 3 ay boyunca yine gram altın / TL fiyatı yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

NEDEN?

Çünkü yine ABD'de Avrupa tarafından yeni teşvik paketiyle alakalı bir açıklama bekliyoruz. Mali destek programı bekliyoruz bu da uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2 bin dolar seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyoruz.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

O yüzden vatandaşlarımız bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirirse iyi bir karar vermiş olabilirler. Yani gram altın / TL fiyatı 92 lira değer kaybetti ama çeyrek altın 124 lira cumhuriyet altını 542 lira değer kaybetti.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

Özellikle gümüş tarafında yaşanan düşüşler de önemliydi. Gümüş 7-10 lira seviyesine kadar yükselmişti ama 5,74 lira seviyesine kadar tekrar geriledi. Gümüş de değerli bir emtia ve yatırım olduğu için gümüş tarafında da vatandaşlarımızın alım yönünde tavsiyelerimizi yeniliyoruz.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

KAPALI ÇARŞI PİYASASINDA FARK NE KADAR?

Özellikle bu kısa vadeli düşüşlerde vatandaşın yoğun bir şekilde altın talebini sürdürmesine neden oldu. Kapalı Çarşı piyasasında işçilikler de biraz arttı. Bu tarafa da dikkat etmek gerekiyor. Mesela ekran fiyatlarıyla Kapalı Çarşı piyasasında gram altında 3 lira gibi bir işçilik varken çeyrek altında 17 lira cumhuriyet altında 37 lira gibi bir işçilik var. Yoğun talep karşısında bu işçiliklerin bir hafta daha sürmesini bekliyoruz.

Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

"DOĞRU BİR ZAMAN DEĞİL"

Vatandaşlarımız bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Satım için doğru bir zaman değil. Satışı yapmasınlar özellikle elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın da bu süreçte daha çok düşecek düşüncesiyle kesinlikle varlıklarını satmasınlar. Uluslararası piyasalarda tekrar altının ons fiyatında bir toparlanma süreci beklediğimizi belirtmemiz gerek.

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Son dakika: Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Uzman isim İslam Memiş A Haber'de uyardı: Doğru bir zaman değil

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