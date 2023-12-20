Altın fiyatlarının seyri ne olur? Merkez Bankası ne kadar verecek? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Merkez Bankası yarın yılın son faiz kararını açıklayacak. Piyasalardaki beklenti ne yönde? Altın ve döviz piyasasındaki son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. Finans Analisti İslam Memiş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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