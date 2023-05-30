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ALTIN FİYATLARI ne yönde seyrediyor? GRAM ALTIN ne kadar oldu? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi: Alım fırsatı...

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 11:44
Piyasaların üzerinden seçim stresi kalktı. Altının seyri merak konusu oldu. Altın piyasalarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Seçim sonrası altın piyasası! Alım fırsatı... SEÇİM SONRASI ALTIN PİYASASI! ALIM FIRSATI...

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Seçim sonrası altın piyasası! Alım fırsatı...
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