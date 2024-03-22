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Altın alacaklar dikkat! Altında fiyat makası 250 TL'ye kadar çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 19:05
Altın fiyatları son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Fiyat yükseldikçe talep de arttı. Bu talep artışı, kuyumcudan alınan altın ile bankadan alınan altın arasındaki fiyat makasını da açtı. Peki bu makası farkı neden oluyor? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve Finans Analisti İslam Memiş anlattı. İşte detaylar…
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