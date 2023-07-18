18 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akkuyu Nükleer Santrali'nde son durum ne?
Türkiye, yarım asırlık hayaline adım adım ilerliyor. Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliğine sahip yerli ve milli proje Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona yaklaşılıyor. Peki Akkuyu Nükleer Santrali Projesi nasıl başladı? Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında son durum ne, açılması ne zaman planlanıyor? Merak edilenleri İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam yanıtladı.