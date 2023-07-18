Akkuyu Nükleer Santrali’nde son durum ne?

Türkiye, yarım asırlık hayaline adım adım ilerliyor. Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliğine sahip yerli ve milli proje Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona yaklaşılıyor. Peki Akkuyu Nükleer Santrali Projesi nasıl başladı? Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında son durum ne, açılması ne zaman planlanıyor? Merak edilenleri İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam yanıtladı.