05 Ekim 2023, Perşembe
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Akaryakıtta tabela değişiyor! İstanbul’da benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin ne kadar? Petrolde beklenti ne yönde?
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin ve motorine de yansıyor. Peki düşüş sürecek mi? Brent petroldeki dalgalanma pompaya nasıl yansıyor? Düşüş benzin ve motorine yansıyor mu? Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.