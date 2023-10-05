05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Akaryakıtta tabela değişiyor! İstanbul’da benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin ne kadar? Petrolde beklenti ne yönde?

Akaryakıtta tabela değişiyor! İstanbul’da benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin ne kadar? Petrolde beklenti ne yönde?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 14:20
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin ve motorine de yansıyor. Peki düşüş sürecek mi? Brent petroldeki dalgalanma pompaya nasıl yansıyor? Düşüş benzin ve motorine yansıyor mu? Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıtta tabela değişiyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor!
Ekonomi yönetiminde yatırım çıkarması!
Ekonomi yönetiminde yatırım çıkarması!
Emekliler İstanbul’u terk ediyor!
Emekliler İstanbul’u terk ediyor!
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
128 milyar dolar algısı çöktü! Net yanıt...
128 milyar dolar algısı çöktü! Net yanıt...
Milyonlar beklemede! Zam takvimi netleşti
Milyonlar beklemede! Zam takvimi netleşti
SSK- Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
SSK- Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Milyonlara yeni maaş hesabı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Merkez Bankası Başkanı Meclis’te sunum yaptı
Merkez Bankası Başkanı Meclis'te sunum yaptı
3 aylık enflasyon netleşti! Maaş ve zam oranı...
3 aylık enflasyon netleşti! Maaş ve zam oranı...
Yeni zirve gelir mi?
Yeni zirve gelir mi?
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?
Daha Fazla Video Göster