14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim! İşte yapılanlar
AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim! İşte yapılanlar

AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim! İşte yapılanlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 10:50
Milyonların hayatını değiştiren yüzlerce yasal değişiklik son 24 yıl içinde yapıldı. 2002'den 2025 yılına kadar yapılan değişiklikler çalışma hayatında bugüne kadar çözülememiş sorunlar çözüldü, çağa uygun hale getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim! İşte yapılanlar
Merkez Bankası’ndan 3. enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan 3. enflasyon raporu
AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim!
AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim!
’Damla kent’ için Gong töreni!
'Damla kent' için Gong töreni!
Zam teklifi revize edilir mi?
Zam teklifi revize edilir mi?
Yatırım için altın mı gümüş mü almalı mı?
Yatırım için altın mı gümüş mü almalı mı?
Memura yüzde 10+6 zam teklifi
Memura yüzde 10+6 zam teklifi
Memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu
Memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Memur-emekli zam teklifi ne zaman?
Memur-emekli zam teklifi ne zaman?
Market Fiyatı Uygulaması artık mobile! Ürünün tüm marketlerdeki fiyatı listelenecek
"Market Fiyatı Uygulaması” artık mobile! Ürünün tüm marketlerdeki fiyatı listelenecek
Memur ne kadar zam talebinde bulundu?
Memur ne kadar zam talebinde bulundu?
3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı
3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı
Daha Fazla Video Göster