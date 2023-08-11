11 Ağustos 2023, Cuma
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Aile destek ödemeleri ne zaman ve nasıl olacak, ne kadar destek verilecek? İşte detaylar…
Aile Destek Programı ödemeleri, ağustos ayının ortalarına yaklaşırken hala merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan bu ödemeler, belirlenen tarihlerde her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Peki Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak?