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ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Piyasalar nasıl tepki verdi? FED faiz artıracak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Gazeteci Mustafa Tanyeri: ABD'de zaten son bir senedir görmekte olduğumuz bu fiyatlar genel seviyesinin yükselme eğilime devam ettiğini gösteriyor. Sadece rakamlara bakmamak gerekiyor. Yükseliş bu söylenenlerden biraz daha fazla gözlemlediğimiz kadarıyla.
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan: Piyasanın beklediğinin üzerinde. Çok yoğun oranda enerjiden ileri gelen bir fiyat artışının olduğunu gözlemliyoruz. Temel konu şu enflasyonu körükleyen etkenler aktifliğini sürdürüyor. Arz tarafındaki talebe yeterince ayak uyduramama durumu. Piyasa dostu bir veri olarak gözükmüyor.
Ekonomist Hikmet Baydar: Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak.