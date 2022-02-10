10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Piyasalar nasıl tepki verdi? FED faiz artıracak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Piyasalar nasıl tepki verdi? FED faiz artıracak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 16:53
Güncelleme:10.02.2022 16:53
Son dakika haberi... ABD'nin enflasyon rakamları açıklandı. ABD'nin ocak ayı enflasyonu yüzde 7,5 olarak açıklandı. Aralık 2021'deki yüzde 7,3'ün ardından gelen 7,5'lik rakam son 40 yılın rekorunu kırdı. Gazeteci Mustafa Tanyeri, Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Mustafa Tanyeri: ABD'de zaten son bir senedir görmekte olduğumuz bu fiyatlar genel seviyesinin yükselme eğilime devam ettiğini gösteriyor. Sadece rakamlara bakmamak gerekiyor. Yükseliş bu söylenenlerden biraz daha fazla gözlemlediğimiz kadarıyla.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan: Piyasanın beklediğinin üzerinde. Çok yoğun oranda enerjiden ileri gelen bir fiyat artışının olduğunu gözlemliyoruz. Temel konu şu enflasyonu körükleyen etkenler aktifliğini sürdürüyor. Arz tarafındaki talebe yeterince ayak uyduramama durumu. Piyasa dostu bir veri olarak gözükmüyor.

Ekonomist Hikmet Baydar: Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
Dolandırıcılar kiracıları hedef aldı!
Dolandırıcılar kiracıları hedef aldı!
Elektrik faturaları için harekete geçildi!
Elektrik faturaları için harekete geçildi!
Türk Hava Yolları’ndan kadınlara istihdam müjdesi!
Türk Hava Yolları'ndan kadınlara istihdam müjdesi!
Faturalar nasıl düşürülecek?
Faturalar nasıl düşürülecek?
Yastık altı altın için...
Yastık altı altın için...
Çiftçiye büyük destek
Çiftçiye büyük destek
Aralık ayı işsizlik rakamları
Aralık ayı işsizlik rakamları
Rekor ücrete satıldı!
Rekor ücrete satıldı!
Ayşe teyzeye altın kazanç
Ayşe teyzeye altın kazanç
Elektrik faturasına üç adımlı çözüm
Elektrik faturasına üç adımlı çözüm
Altını olanlar dikkat!
Altını olanlar dikkat!
Daha Fazla Video Göster