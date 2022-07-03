5.500 TL’lik asgari ücrete iş dünyası desteği! İşte asgari ücrette son 20 yıllık değişim

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklandı. Asgari ücret, yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira oldu. İşverene asgari ücret desteğinin de verileceği düzenlemeye, iş dünyası temsilcileri tam destek verdi. Asgari ücret son 20 yılda nasıl değişti? İşte rakamlar...

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