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5.500 TL’lik asgari ücrete iş dünyası desteği! İşte asgari ücrette son 20 yıllık değişim

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Giriş: 03.07.2022 09:15
Güncelleme:03.07.2022 09:15
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklandı. Asgari ücret, yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira oldu. İşverene asgari ücret desteğinin de verileceği düzenlemeye, iş dünyası temsilcileri tam destek verdi. Asgari ücret son 20 yılda nasıl değişti? İşte rakamlar...

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