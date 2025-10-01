01 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Ekonomi Videoları 500 bin konut için düğmeye basıldı! TOKİ’den İstanbul'da kiralık konut projesi
500 bin konut için düğmeye basıldı! TOKİ’den İstanbul’da kiralık konut projesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 10:54
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. 500 bin konut kampanyasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı. A Haber muhabiri Erşan Karaca örnek evden detayları aktardı.
