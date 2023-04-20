20 Nisan 2023, Perşembe
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ANA SAYFA
50 milyarlık bayram ekonomisi! Çarşı-pazarda ve turizmde bayram dopingi
Ramazan Bayramı'na günler kala Eminönü'nde de hazırlıkları başladı. Vatandaşlar bayramda lezzetli ikramlar için çarşı pazara koştu. Türkiye’nin her noktasında tatlı bir telaş var. Turizm bölgesinde ise doluluk oranları yüzde 90’a yaklaştı. İşte tüm detaylar…
ÇARŞI PAZAR
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*BAKLAVA 200-450 TL ARASINDA
*ŞEKER ÇİKOLATA 50-150 TL ARASINDA
*GİYİM SEKTÖRÜNDE CİROLAR YÜZDE 30 ARTTI
TURİZM
*EGE VE GÜNEYDE DOLULUK YÜZDE 60-80 ARASI
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*ANTALYA'DA OTELLER KİŞİ BAŞI 2000-4000TL CİVARI
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SEYEHAT
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