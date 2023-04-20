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50 milyarlık bayram ekonomisi! Çarşı-pazarda ve turizmde bayram dopingi

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Giriş: 20.04.2023 09:50
Ramazan Bayramı'na günler kala Eminönü'nde de hazırlıkları başladı. Vatandaşlar bayramda lezzetli ikramlar için çarşı pazara koştu. Türkiye’nin her noktasında tatlı bir telaş var. Turizm bölgesinde ise doluluk oranları yüzde 90’a yaklaştı. İşte tüm detaylar…

ÇARŞI PAZAR

*SADECE 5 TON BAKLAVA SATIŞI BEKLENİYOR

*BAKLAVA 200-450 TL ARASINDA

*ŞEKER ÇİKOLATA 50-150 TL ARASINDA

*GİYİM SEKTÖRÜNDE CİROLAR YÜZDE 30 ARTTI

TURİZM

*EGE VE GÜNEYDE DOLULUK YÜZDE 60-80 ARASI

*BU YIL MEMLEKET ZİYARETİ DAHA FAZLA

*ANTALYA'DA OTELLER KİŞİ BAŞI 2000-4000TL CİVARI

*KAPADOKYA'DA OTEL FİYATLARI 1.500-3000 TL

*KARADENİZ'DE KİŞİ BAŞI 1.000 TL

SEYEHAT

*1 MİLYON 250 BİN UÇAK BİLETİ SATILDI

*500 BİNE YAKIN TREN BİLETİ SATILDI

*OTOBÜSTE BEKLENTİ 3 MİLYON BİLET

*5 MİLYON YOLCU İLE 3 MİLYAR TL CİRO

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