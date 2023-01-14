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458 bin 615 sözleşmeli çalışana kadro! Kimler kadroya girecek? Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 09:46
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.

İbrahim Güran Yumuşak'ın öne çıkan sözleri:

"İktidar enflasyonla mücadelenin hat safhada olduğu bir dönemde hakikaten çalışanların haklarını teslim etme bir anlamda çalışma barışını temin etme adına çok önemli girişimlerde bulundu. Asgari ücret noktasında vergi dışı tutulması çok önemli bir işti. EYT'nin çözülmesi atılan önemli bir adım.

Sözleşmeliye kadro sorunun da çözülmesi tamamlayıcı bir unsur olarak göz önüne çıkıyor. İşte atılan bu adımlar ücretlilerin milli gelirden aldığı payı ve refahı artırmaya yönelik yapılan önemli girişimlerdir. Meclis'in belli bir prosedürü ve takvimi var. Bu takvim dikkate alınarak öncelik gösterilerek kanunlaşacak.

Çeşitli statüde çalışan ama daimi kadroda bulunmayanları kapsıyor. Burada alınacak haklar öne çekilerek uygulanması biçiminde değerlendirilebilir. İş garantisine kavuşma noktasında da önemli haklar sağlıyor. Yükselme, tayin alma ve terfi etme gibi önemli haklara kavuşuyorlar. Bu düzenleme çalışma barışına önemli bir katkı sağlayacak."

28 KASIM 2022'DEN ÖNCE İŞE BAŞLAYAN

- 4B'li personel

- Mahalli idareler personeli

- Teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışanlar

- Vekil imam hatip, müezzinler

- Vekil ebe ve hemşireler

- Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

- 3+1 modeline göre istihdam edilen öğretmenler

- Aile Sağlığı Merkezi çalışanları

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