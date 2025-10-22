2027’ye dikkat! Altın 5 haneli rakamları görecek! İslam Memiş tarih verdi

Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu yeni vergi tarifesi altın piyasasında rekorları da beraberinde getirdi. Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye'de haftalardır yükseliş trendinde olan altın sert düştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ilerleyen aylarda da altında yükselişin yine devam edeceğini belirterek 2027 yılı için tarih vererek, 'Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altında dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı' dedi.