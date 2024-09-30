2025’te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu sorunun yanıtını verdi. Hakkaniyetli çözüm vurgusu yapan güler emeklilik sisteminde güçlü bir reforma ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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