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Videolar Ekonomi Videoları 2021 Aralık Enflasyon oranları belli oldu | 2021 Aralık Enflasyon oranları emekli ve memur maaş zammına nasıl yansıyacak ? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı kaç olacak? Video izle

2021 Aralık Enflasyon oranları belli oldu | 2021 Aralık Enflasyon oranları emekli ve memur maaş zammına nasıl yansıyacak ? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı kaç olacak? Video izle

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2021 11:21
Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin ardından yeni maaşlar için rakamlar netleşmeye başladı. Kesin rakamlar için son 1 veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verisine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Peki, emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli zam oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...
2021 Aralık Enflasyon oranları belli oldu | 2021 Aralık Enflasyon oranları emekli ve memur maaş zammına nasıl yansıyacak ? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı kaç olacak? Video izle
2021 Aralık Enflasyon oranları belli oldu | 2021 Aralık Enflasyon oranları emekli ve memur maaş zammına nasıl yansıyacak ? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı kaç olacak? Video izle
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