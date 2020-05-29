2020 yılında 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak! İşte atama yapılacak olan branşlar ve başvuru tarihleri |Video

Son dakika haberi; 2020-21 yılı eğitim öğretim yılı için 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Başvuru tarihleri belli oldu. Peki hangi branşlara kaç öğretmen alımı yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda; 18 Mart 2020 tarihinde 20 bin öğretmen ataması yapılmış, ardından 20 bin öğretmen atamasının daha yapılacağı duyurulmuştu. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle ek atama süreci bu durumdan etkilenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, atama takvimini yayınlarken konuya yönelik detayları da verdi. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yapılan açıklama şöyle; ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazlar 04-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak olup, sonuçlar 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak

Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.