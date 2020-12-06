2. el ve sıfır araçların fiyatları düşecek mi? 2. el ve sıfır araç almak için doğru zaman mı?

2. el ve sıfır araç piyasasını A Haber'de değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, doğru zamanın Aralık ayı olduğunu işaret etti. 40'a yakın firmanın indirime gittiğini belirten Yalçın, "Aralık ayında büyük kampanyalar olacak. Otomobil almak için en doğru zamandayız" dedi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, A Haber canlı yayınında 2. el araçlarda fiyatlar düşmeye devam edecek mi? sorusunu yanıtladı. Kasım ayında araç fiyatlarının yüzde 6 ila yüzde 12 arasında araç fiyatlarının düştüğünü belirten Yalçın, neden olarak Türk Lirası'nın değerlenmesini ve 2. el ile sıfır otomobillere ilginin azalmasını gösterdi.

Talep azaldığı için fiyatlar geri gelmeye başladı diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Tüketici 2. el araç almak yerine bekleme politikasına girdi" dedi.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Araç kampanyalarının devam edeceğini belirten Yalçın, "Satıcı da esnaf da stoktaki araçları biran evvel elindeki araçları çıkarmak için fiyatları geri çekmek zorunda kaldılar. Kasım ayında başladı, Aralık ayında da devam edecek. Sıfır araç kampanyalarında büyük bir artış olacak, bu da ikinci el araç fiyatlarını düşürecek." ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYI DOĞRU DÖNEM"

Tüketicinin kısa bir süreliğine parasını cebinde tutuğunu belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, araç almak isteyenler için doğru zamanı işaret etti.

İndirimlerin yapıldığını belirten Yalçın, "2. el fiyatlarının zamlanmasının sebebi, pandeminin ilk günlerindeki sıfır aracının üretiminin azalmasıydı. Avrupa'da pandemi nedeniyle gene durdu. Bu Türkiye'de de azalabilir. Araç üretimi veya araç ithalatı yeterli olmadığı sürece fiyat artar. Tüketici 2. el araç almak istiyorsa, Aralık ayı doğru bir zaman dilimidir. İnsanlar şu dönemde araç alma fikirlerini erteledi. Dövizin gerilemesiyle, cebindeki dövizi bozdurarak araç almak isteyenler beklemeye geçti. Tüketici açıkça çok büyük bir kaynak yok. Sıfır araç satışları da kasım ayında azaldı." şeklinde konuştu.

"OTOMOBİL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

A Haber'de konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Sıfırı araçta bu ay önemli satış kampanyaları olacak. Sıfır araçlar bu dönemde alınabilir. Türkiye'deki yaklaşık 40 marka fiyatlarını indirdi. Şuan sıfır araç almak çok cazip. 2. elde de yüzde 6 ila 12'yi gördüğümüz için cazip. Otomobil almak için en doğru zamandayız"