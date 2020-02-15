15 Şubat altın fiyatları: Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı?

15 Şubat altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları hakkında araştırmalar sürüyor. Gün itibariyle altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Peki, altın fiyatları artacak mı? Güvenli bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. İşte, 15 Şubat altın fiyatları!

Altın fiyatları 15 Şubat gününde de sorgulanıyor. Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya yükseldi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte, 15 Şubat güncel altın fiyatları!

ALTIN YİNE KAZANDIRDI!

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89'luk primle 2 bin 51 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,98'lik kazançla 6,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 6,5710 lira oldu.

Geçen hafta 7,7660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,69'luk değerle 7,8970 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 6,1860 liradan alıcı buldu.

GRAM ALTIN FİYATI

307,67

307,84

%0,40

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

308,03

308,09

%0,59

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.583,65

1.584,47

%0,51

ÇEYREK ALTIN FİYATI

492,27

503,32

%0,40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.043,00

2.065,00

%-0,10

YARIM ALTIN FİYATI

981,46

1.006,64

%0,40

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.969,08

2.007,12

%0,40

ATA ALTIN FİYATI

2.030,61

2.081,01

%0,40

