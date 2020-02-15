15 Şubat altın fiyatları: Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı?
Altın fiyatları 15 Şubat gününde de sorgulanıyor. Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya yükseldi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte, 15 Şubat güncel altın fiyatları!
ALTIN YİNE KAZANDIRDI!
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89'luk primle 2 bin 51 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,98'lik kazançla 6,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 6,5710 lira oldu.
Geçen hafta 7,7660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,69'luk değerle 7,8970 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 6,1860 liradan alıcı buldu.
GRAM ALTIN FİYATI
307,67
307,84
%0,40
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
308,03
308,09
%0,59
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.583,65
1.584,47
%0,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
492,27
503,32
%0,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.043,00
2.065,00
%-0,10
YARIM ALTIN FİYATI
981,46
1.006,64
%0,40
ZİYNET ALTINI FİYATI
1.969,08
2.007,12
%0,40
ATA ALTIN FİYATI
2.030,61
2.081,01
%0,40
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