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Zaporijya Nükleer Santrali'nde korkutan yangın! Uluslararası atom ajansı: Nükleer tehlike yok

Zaporijya Nükleer Santrali'nde korkutan yangın! Uluslararası atom ajansı: Nükleer tehlike yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 16:15
Savaşı Rus topraklarına taşıyan Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken, gözleri Ukrayna’ya çeviren bir gelişme yaşandı. Zaporijya nükleer santraline ait soğutma kulelerinden birinde yangın çıktı. Neyse ki korkulan olmadı, yangın daha büyük bir hasara yol açmadan söndürüldü. Taraflar ise olaydan birbirlerini sorumlu tuttu.
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