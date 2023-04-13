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Yunanistan'ın NATO oyunu geçit yok! Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını NATO tatbikatına katmak istediler

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 13:36
Lozan Anlaşması gereği, gayriaskeri statüde olması gereken Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını BATO tatbikatına katmak isteyen Yunanistan'ın talebini Türkiye reddetti. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den son durumu aktardı.
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