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Yunanistan'da Aşil Kalkanı endişesi: "Anahtarı İsrail'de"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunanistan'da Aşil Kalkanı endişesi: "Anahtarı İsrail'de"

Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması, ülkede tartışma yarattı. Yunan muhalefet partileri, anlaşmanın ülkenin dış ve güvenlik politikasında dışa bağımlılık oluşturabileceği gerekçesiyle endişelerini dile getiriyor. Yunan basınında da anlaşmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Kathimerini, "Aşil Kalkanı" sisteminin anahtarının İsrail'de olduğunu öne sürdü. İsrailli bir yetkilinin ise "Aşil sisteminin komutası bizde" şeklindeki açıklaması gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'dan aktardı.

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