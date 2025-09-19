19 Eylül 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları Yunanistan Başbakanı Miçotakis Gazze için 'soykırım' demedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Gazze için ’soykırım’ demedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Gazze için 'soykırım' demedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 11:18
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Gazze'de yaşananlara soykırım demekten kaçındı. Atina, İsrail politikasında dengeyi korumaya mı çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
