Yunan halkı göçmenlere destek için yürüyüş yaptı

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından mülteciler Yunanistan'a akıp etti. Yunan politikacıların ırkçı yaklaşımı sonrası güvenlik kuvvetleri de gerçek mermiyle saldırdı. Yunanistan yönetiminin göçmenlere karşı vahşi tutumu sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü.

Yunanistan'da halk göçmenlere yapılan ırkçılığa karşı gösteri düzenledi. Mültecilerin sınırda polisler tarafından orantısız şiddet görmesine sessiz kalmayan Yunan halkı, "Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz" sloganları attı.

ATİNA'DA SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Avrupa'ya geçmek için Edirne'de bulunan mültecilerin sayısı her geçen gün artarken, Yunan hükümeti sınır hattındaki mültecilere karşı sert tutumunu her geçen gün artırıyor. Yunan hükümetinin bu tutumuma karşı Yunanistan halkı mültecilere destek gösterileri düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi "Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

GÖÇMENLERİN BOTLARINA SALDIRDILAR

Avrupa'ya geçmek için açıldıkları Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen ve bir kısmı sopayla darbedilen sığınmacıların yaşadığı korku dolu anlar çocukların çığlıklarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden iki gün önce Ege Denizi'ne açılan ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen sığınmacılardan bazıları Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müdahale sırasında yaralanan, aralarında 5 aylık hamile 20 yaşındaki Suriyeli Sawsan Almusa ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın bulunduğu sığınmacılar darp raporu aldı.