Yolsuzluğu deşifre ettiler işlerinden kovuldular! Almanya bu skandalı konuşuyor

Almanya’da işçilerin 1 ayda 3 kez greve gitmesiyle gündeme gelen Almanya’nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn bu kez dolandırıcılık iddiaları ile gündemde. Deutsche Bahn’ın üst düzey yöneticilerinin 2016 yılında Stuttgart’ta hayata geçirmek için çalıştıkları bir proje üzerinden büyük bir vurguna karıştıkları ortaya çıktı. Başlangıç maliyeti 2,5 milyar euro olan projenin şişirilerek 8,2 milyar euroya yükseltildiği öne sürülürken, iddiayı gündeme getiren çalışanların durumu üst yönetime bildirdikten sonra işlerinden olduğu bildirildi.

Almanya'nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn vurgun iddiaları ile gündeme geldi.

İki Deutsche Bahn çalışanı, devlete ait demiryolu şirketindeki bazı üst düzey personelin, Avrupa'nın en büyük altyapı projelerinden birinde dolandırıcılığa karıştığı ve kurumsal fonları kötüye kullandığını iddia etti.

VURGUNU ORTAYA ÇIKARAN İŞÇİLER KOVULDU

Deutsche Bahn'ın üst düzey yöneticilerinin 2016 yılında Stuttgart'ta hayata geçirmek için çalıştıkları bir proje üzerinden büyük bir vurguna karıştıkları ortaya çıktı. Vurgunu fark eden çalışanlar durumu üst yönetime bildirdikten sonra işlerinden oldu.

Financial Times'ın iddialarına göre vurgunu ortaya çıkaran çalışanlar üst yönetimi suçlarken, projelerde fazladan ve gereği olmayan işlerin çalışma programına eklenerek komisyon aldıklarını ve bu yolla proje bedelinin 600 milyon euro artırıldığı iddia edildi.

2,5 MİLYAR OLARAK BAŞLAYAN PROJE'NİN 10 MİLYAR EURO'YA KADAR ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Başlangıç maliyeti 2,5 milyar Euro olan projenin çalışmalara başlandıktan sonra çıkarılan ek işlerle 8,2 milyar euroya yükseltildiği ifade edilirken iddiayı ortaya atan çalışanlar ise proje bedelinin 10 milyar euroya kadar çıkartıldığını tahmin ediyor.

YÖNETİM DE VURGUNUN İÇİNDE

Çalışanlar, fazla iş verildiğini ve sözleşmelerin gereksiz yere şişirildiği fark ettikten sonra bunu üstlerine bildirip ve görevden alındıktan sonra şirket yönetiminin de vurgunun bir parçası olduğunu düşünmeye başladıklarını bildirdiler.

ALMANYA'NIN DENETLEME OTORİTESİ HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Stuttgart 21 olarak bilinen proje, Alman hükümeti, AB, Baden-Württemberg eyaleti ve Stuttgart şehri tarafından finanse ediliyor 2017'den beri Angela Merkel'in eski genelkurmay başkanı ve şimdi Deutsche Bahn yöneticisi olan Ronald Pofalla tarafından denetleniyor.



Ronald Pofalla

Stuttgart 21, yaşanan gecikmeler ve bütçe aşımları ile de Almanya'da sürekli gündem oldu.

İlk 2.5 milyar Euro'luk fiyat etiketi 8.2 milyar Euro'ya yükseldi. 2016 yılında, Almanya'nın en yüksek hükümet denetim otoritesi olan Bundesrechnungshof, maliyetlerin 10 milyar euroya çıkabileceği konusunda uyardı ve Merkel hükümetini "ciddi eksiklikler" nedeniyle eleştirdi.

DEUTSCHE BAHN 2020'DE 5,7 MİLYAR ZARAR BİLDİRDİ

Şirket aynı yıl bir iç soruşturma başlattı ancak herhangi bir usulsüzlük bulamadığını iddia etti.

Deutsche Bahn ise iddiaların doğru olmadığını savundu. Son olarak işçilerin greve gittiği Deutsche Bahn, 2020'de 5,7 milyar Euro zarar ve 37 milyar Euro net borç bildirdi.