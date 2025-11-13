13 Kasım 2025, Perşembe
Yıldız futbolculardan “İsrail'i men" çağrısı! Spor camiasından İsrail’e boykot
İsrail, Gazze'de işlediği soykırım sebebiyle dünya arenasında yalnızlaşmaya devam ediyor. Aralarında dünyaca ünlü futbolcuların da yer aldığı "Game Over Israel" organizasyonu, İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e çağrıda bulundu.