Yıldız futbolculardan “İsrail'i men" çağrısı! Spor camiasından İsrail’e boykot

İsrail, Gazze'de işlediği soykırım sebebiyle dünya arenasında yalnızlaşmaya devam ediyor. Aralarında dünyaca ünlü futbolcuların da yer aldığı "Game Over Israel" organizasyonu, İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e çağrıda bulundu.

