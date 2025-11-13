13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Yıldız futbolculardan “İsrail'i men" çağrısı! Spor camiasından İsrail’e boykot
Yıldız futbolculardan İsrail’i men çağrısı! Spor camiasından İsrail’e boykot

Yıldız futbolculardan “İsrail'i men" çağrısı! Spor camiasından İsrail’e boykot

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:29
İsrail, Gazze'de işlediği soykırım sebebiyle dünya arenasında yalnızlaşmaya devam ediyor. Aralarında dünyaca ünlü futbolcuların da yer aldığı "Game Over Israel" organizasyonu, İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e çağrıda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıldız futbolculardan İsrail’i men çağrısı! Spor camiasından İsrail’e boykot
Suriye, 13 yıl sonra Londra Büyükelçiliğini yeniden açtı
Suriye, 13 yıl sonra Londra Büyükelçiliğini yeniden açtı
Kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı
Kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı
ŞUAK ekipleri Tel Abyad’da kayıp çocuğun cesedini buldu
ŞUAK ekipleri Tel Abyad’da kayıp çocuğun cesedini buldu
Şam’daki Ulusal Müze’de 6 arkeolojik heykel çalındı
Şam'daki Ulusal Müze'de 6 arkeolojik heykel çalındı
Yıldız futbolculardan İsrail’i men çağrısı!
Yıldız futbolculardan “İsrail'i men" çağrısı!
İşgalciler Yahudiler böyle saldırdı!
İşgalciler Yahudiler böyle saldırdı!
Amazon yerlileri BM İklim Zirvesi’ni bastı: 2 yaralı
Amazon yerlileri BM İklim Zirvesi’ni bastı: 2 yaralı
Herzog’a Netanyahu’yu affet mektubu
Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
Irak’ta seçimin kazananı Sudani oldu!
Irak'ta seçimin kazananı Sudani oldu!
Atina silahlanma yarışında!
Atina silahlanma yarışında!
ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı!
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı!
Fung-wong tayfunu Tayvan’ı vurdu!
Fung-wong tayfunu Tayvan’ı vurdu!
Daha Fazla Video Göster