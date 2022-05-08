Yılan Adası’nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kiev ve Moskova'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna savaşın ilk günlerinden beri gündemde olan Yılan Adası'na saldırı düzenledi. Ülke basını bu gelişmeyi 'Yılan Adası'nın intikamı alındı' şeklinde yorumlarken saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.