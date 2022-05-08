08 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yılan Adası'nda ne oldu? Görüntüler ortaya çıktı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kiev ve Moskova'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna savaşın ilk günlerinden beri gündemde olan Yılan Adası'na saldırı düzenledi. Ülke basını bu gelişmeyi 'Yılan Adası'nın intikamı alındı' şeklinde yorumlarken saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.