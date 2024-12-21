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Yeni Suriye’de özgürlük kutlamaları! Halk rejimin devrilmesini kutluyor

Yeni Suriye'de özgürlük kutlamaları! Halk rejimin devrilmesini kutluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 18:13
Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara gelmesinin ardından 1970'de parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Rejimin sona ermesiyle birlikte yeni Suriye’de halk özgürleşen ülkeleri için kutlama yapıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Ömer Er halkın mutluluğunu ekranlara yansıttı.
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Yeni Suriye’de özgürlük kutlamaları! Halk rejimin devrilmesini kutluyor
Yeni Suriye’de özgürlük kutlamaları!
Yeni Suriye'de özgürlük kutlamaları!
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