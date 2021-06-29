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Yeni salgın kabusu! Koronavirüsten kurtulanlar bu hastalığa yakalanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2021 09:45
Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ve sağlık sistemini çökerttiği Hindistan'da yeni bir salgın hızla yayılıyor. Özellikle Kovid-19 geçirmiş insanlarda görülen hastalığa ilişkin Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka ve ölüm sayıları tüm dünyayı korkuttu.
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