Yeni salgın kabusu! Koronavirüsten kurtulanlar bu hastalığa yakalanıyor

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ve sağlık sistemini çökerttiği Hindistan'da yeni bir salgın hızla yayılıyor. Özellikle Kovid-19 geçirmiş insanlarda görülen hastalığa ilişkin Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka ve ölüm sayıları tüm dünyayı korkuttu.