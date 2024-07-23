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Yasin 105 füzeleriyle hedef tam 12'den! Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

Yasin 105 füzeleriyle hedef tam 12'den! Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 00:48
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlumu katlederken Kassam Tugayları ise direnişini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde 3 işgalci İsrail tankını ve bir D9 askeri buldozerini, Şuvaz bombası ve Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı. İşte o anlar ve Yasin 105 füzelerinin özellikleri...
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