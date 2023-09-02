02 Eylül 2023, Cumartesi
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'Yasa değişikliği' yakın mı? İsveç hükümeti Kur'an'a saldırıyı suç kapsamına alacak mı?
İsveç'in Terörle Mücadele Şefi Hallstrom, Stockholm'deki Kur'an yakma olayları nedeniyle ülkenin imajının zedelendiği uyarısında bulundu. İsveç yönetimi, Kur'an yakmayı suç kapsamına alacak yasayı çıkaracak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.