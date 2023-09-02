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'Yasa değişikliği' yakın mı? İsveç hükümeti Kur'an'a saldırıyı suç kapsamına alacak mı?

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 16:17
İsveç'in Terörle Mücadele Şefi Hallstrom, Stockholm'deki Kur'an yakma olayları nedeniyle ülkenin imajının zedelendiği uyarısında bulundu. İsveç yönetimi, Kur'an yakmayı suç kapsamına alacak yasayı çıkaracak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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