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Yarım tonluk Sovyet kapsülü dünyaya düşecek! Aracın düşeceği yerler arasında Türkiye de var

Yarım tonluk Sovyet kapsülü dünyaya düşecek! Aracın düşeceği yerler arasında Türkiye de var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 21:04
Güncelleme:06.05.2025 21:09
1972'de Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan ve Venüs'e ulaşamayıp Dünya yörüngesinde sıkışan "Kosmos 482" adlı uzay kapsülünün, önümüzdeki günlerde atmosfere girerek Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Bilim insanları, Türkiye'nin de kapsülün düşebileceği bölgeler arasında yer aldığını belirtiyor.

Soğuk Savaş döneminden kalma Sovyet yapımı bir uzay kapsülü, 53 yılın ardından Dünya'ya düşmeye hazırlanıyor. 1972 yılında Venüs'e gitmek amacıyla fırlatılan ancak roketindeki ateşleme arızası nedeniyle yörüngeden ayrılamayan Kosmos 482 adlı kapsül, uzun yıllardır kontrolsüz şekilde uzayda sürükleniyordu.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki uzay kapsülünün, 10 Mayıs civarında Dünya atmosferine girmesi bekleniyor. Bilim insanları, bu kadar sağlam yapılı bir kapsülün atmosferde parçalanmak yerine tek parça halinde yeryüzüne düşebileceğini ifade ediyor. Uzay aracının saatte 242 kilometre hızla düşmesi beklenirken, bu çarpmanın birkaç yüz gram TNT patlamasına eşdeğer bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Düşüş güzergâhı olarak ise kuzey 52. ve güney 52. enlemler arasındaki bölgeler işaret ediliyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suriye ve Azerbaycan da potansiyel risk altındaki ülkeler arasında yer alıyor. Kapsülün yerleşim yerlerine isabet etmesi durumunda ciddi tehlike yaratabileceği vurgulanıyor.

Yetkililerden şimdilik resmi bir uyarı gelmemekle birlikte, gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak kesin düşüş koordinatlarında olacak.

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Yarım tonluk Sovyet kapsülü dünyaya düşecek! Aracın düşeceği yerler arasında Türkiye de var
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