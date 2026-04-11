Washington’da büyük lobi çatışması! Orta Doğu’yu kim yönetiyor?

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere ve Orta Doğu’daki güç dengelerine ilişkin değerlendirmeler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, İsrail’in Amerikan siyasetini yönlendirme kapasitesine dikkat çekerek Trump ile İsrail lobisi arasında ciddi bir “bilek güreşi” yaşandığını ifade etti. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, küresel sistemin tek kutuplu yapıdan çok kutuplu düzene geçiş sürecinde olduğunu ve Trump’ın bu dönüşümün bir yansıması olarak öne çıktığını söyledi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar ise ABD-İsrail ilişkilerinin 1948 sonrası yeni bir boyut kazandığını belirterek mevcut stratejik ortaklığın tarihsel arka planına dikkat çekti.