25 Haziran 2023, Pazar
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Wanger'in varlığı sürecek mi?
Rusya‘da paralı asker grubu Wagner silahlı isyan başlattı. Wagner’in lideri Prigojin “Sonuna kadar gideceğiz” dedi. Rus lider Putin ise “Yanıtımız sert olacak” ifadesini kullandı. Moskova’ya doğru ilerleyen Wagner, Kremlin’le Belarus aracılığıyla anlaştı. Müzakereyle Wagner geri çekilirken, Kremlin anlaşmanın detaylarını duyurdu. Bundan sonra Wanger'in varlığı sürecek mi?