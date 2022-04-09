09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Vladimir Zelenskiy'den binlerce Türk'ü adice katleden Filiki Eterya örgütüne övgü dolu sözler! Yunan Parlamentosu ayakta alkışladı

Vladimir Zelenskiy'den binlerce Türk'ü adice katleden Filiki Eterya örgütüne övgü dolu sözler! Yunan Parlamentosu ayakta alkışladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2022 12:17
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkler hakkında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı. Osmanlı Devleti'ne isyan edip Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütüne methiyeler düzen Zelenskiy "Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir” dedi. Zelenskiy'nin dünya tarihine katliamlarıyla geçen Filiki Eterya örgütüne yönelik sözleri Yunan Parlamentosu'nda ayakta alkışlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkleri katleden örgüte övgü
Türkleri katleden örgüte övgü
Vladimir Zelenskiy’den Türkleri katleden örgüte övgü
Vladimir Zelenskiy'den Türkleri katleden örgüte övgü
Nestle grubuna ait Buitoni marka pizza üretim tesisinde skandal görüntüler
Nestle grubuna ait Buitoni marka pizza üretim tesisinde skandal görüntüler
Ukrayna’da Ramazan’ın ilk cuma namazı kılındı
Ukrayna'da Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Tren istasyonu neden vuruldu?
Tren istasyonu neden vuruldu?
İdlib’de Ramazan heyecanı
İdlib’de Ramazan heyecanı
Ukrayna’da tren istasyonu vuruldu
Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu
Ruslar restoranlardan kovuluyor
Ruslar restoranlardan kovuluyor
Ev sahibi şaşkına döndü
Ev sahibi şaşkına döndü
Luhansk’ta durum değişiyor mu?
Luhansk'ta durum değişiyor mu?
Lavrov’un Ukrayna’nın anlaşma taslağı tepkisi!
Lavrov'un Ukrayna'nın anlaşma taslağı tepkisi!
A Haber Buça’da
A Haber Buça'da
Daha Fazla Video Göster