Vladimir Zelenskiy'den binlerce Türk'ü adice katleden Filiki Eterya örgütüne övgü dolu sözler! Yunan Parlamentosu ayakta alkışladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkler hakkında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı. Osmanlı Devleti'ne isyan edip Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütüne methiyeler düzen Zelenskiy "Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir” dedi. Zelenskiy'nin dünya tarihine katliamlarıyla geçen Filiki Eterya örgütüne yönelik sözleri Yunan Parlamentosu'nda ayakta alkışlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN