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Vietnamlı emlak kraliçesine idam cezası

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 08:57
Vietnam'da zimmetine 12,5 milyar dolar para geçirmekle suçlanan emlak kraliçesi Truong My Lan'ın yargılandığı davadan karar çıktı. My Lan idam cezasına çarptırıldı.
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Emlak kraliçesine idam cezası
Emlak kraliçesine idam cezası
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