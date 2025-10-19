Venezuela’da ne oluyor? ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? | PERSPEKTİF

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir işgale mi hazırlanıyor? Venezuela ile ABD arasında son günlerde gerilim giderek tırmanıyor. ABD uyuşturucu ile mücadele adı altında Karayipler'e savaş gemilerini gönderdi. Peki, asıl amaç uyuşturucu ile mücadele mi yoksa Venezuela'nın petrol kaynakları mı? Detaylar Perspektif'in yeni bölümünde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN