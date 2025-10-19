19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Venezuela’da ne oluyor? ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? | PERSPEKTİF
Venezuela’da ne oluyor? ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? | PERSPEKTİF

Venezuela’da ne oluyor? ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? | PERSPEKTİF

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 16:45
Amerika Birleşik Devletleri yeni bir işgale mi hazırlanıyor? Venezuela ile ABD arasında son günlerde gerilim giderek tırmanıyor. ABD uyuşturucu ile mücadele adı altında Karayipler'e savaş gemilerini gönderdi. Peki, asıl amaç uyuşturucu ile mücadele mi yoksa Venezuela'nın petrol kaynakları mı? Detaylar Perspektif'in yeni bölümünde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Venezuela’da ne oluyor? ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? | PERSPEKTİF
Venezuela’da ne oluyor?
Venezuela’da ne oluyor?
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor?
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor?
Osmanlı’nın izinde Makedonya
Osmanlı’nın izinde Makedonya
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde soygun!
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde soygun!
Putin Budapeşte’ye nasıl gidecek?
Putin Budapeşte'ye nasıl gidecek?
Katil İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
Katil İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail’den ateşkese yeni ihlal!
İsrail'den ateşkese yeni ihlal!
Afganistan ile Pakistan ateşkes için anlaştı
Afganistan ile Pakistan ateşkes için anlaştı
NATO’nun yeni sınavı
NATO’nun yeni sınavı
Yüzlerce kişi geleneksel zombi yürüyüşüne katıldı
Yüzlerce kişi geleneksel zombi yürüyüşüne katıldı
KKTC sandık başında! A Haber takipte
KKTC sandık başında! A Haber takipte
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
Daha Fazla Video Göster