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Ukrayna’dan Kırım’a yeni saldırı! Rus mühimmat deposu vuruldu

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 10:12
Ukrayna Kırım'daki Rus varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir mühimmat deposu vuruldu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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