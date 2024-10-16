Ukrayna’da asker kaçağı avı

Ukrayna'da "asker kaçağı" avına çıkıldı. Başkent Kiev'deki bir konser alanına kontrol noktası kuran polis ve inzibatlar, askerlik çağındaki onlarca genci yaka paça gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı. Olay ülkede tartışmalara yol açtı.

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