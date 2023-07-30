30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama: Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama: Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2023 21:47
Güncelleme:30.07.2023 22:01
Rusya’nın başkenti Moskova bir kez daha insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Moskova’ya 3 adet insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda, ölen ya da yaralanan olmazken, iki ofis binasının cephesinde hasar meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkent Moskova’ya insansız hava araçlarıyla düzenlediği “terör saldırısı” girişiminin engellendiğini duyurdu.
Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor
"Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor"
Pakistan’da bombalı saldırı: 40 kişi öldü
Pakistan'da bombalı saldırı: 40 kişi öldü
Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!
Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Afrika’da güç mücadelesi
Afrika'da güç mücadelesi
Yunanistan yangınları 2. haftasında
Yunanistan yangınları 2. haftasında
Körfez ilişikileri Yunanı korkuttu
Körfez ilişikileri Yunanı korkuttu
İran’ın yeni seyir füzesini tanıttı!
İran'ın yeni seyir füzesini tanıttı!
Yunanistan’da patlama
Yunanistan'da patlama
Kargo gemisinde yangın!
Kargo gemisinde yangın!
Halk darbeye karşı sokaklarda
Halk darbeye karşı sokaklarda
Daha Fazla Video Göster