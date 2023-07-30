Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklama: Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor

Rusya’nın başkenti Moskova bir kez daha insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Moskova’ya 3 adet insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda, ölen ya da yaralanan olmazken, iki ofis binasının cephesinde hasar meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkent Moskova’ya insansız hava araçlarıyla düzenlediği “terör saldırısı” girişiminin engellendiğini duyurdu.