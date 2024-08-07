Ukrayna askerleri Rusya'ya sızdı! Rus toprağı Kursk'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna ordusu, Rusya-Ukrayna sınırındaki Rus toprağı Kursk'a sızma gerçekleştirdi. İki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor. Rusya lideri Putin yapılan saldırıyı kışkırtıcı bir eylem olarak nitelendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev gelişmeleri aktardı.

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