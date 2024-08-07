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Ukrayna askerleri Rusya'ya sızdı! Rus toprağı Kursk'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna askerleri Rusya'ya sızdı! Rus toprağı Kursk'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 16:39
Ukrayna ordusu, Rusya-Ukrayna sınırındaki Rus toprağı Kursk'a sızma gerçekleştirdi. İki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor. Rusya lideri Putin yapılan saldırıyı kışkırtıcı bir eylem olarak nitelendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev gelişmeleri aktardı.
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